"Elena Cecchettin imbarazzante". Chieste le dimissioni per il consigliere brindisino di FdI Cesare Mevoli

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023), ilcomunale di Fratelli d’Italia a Brindisi è finito al centro delle polemiche perché sui social ha definito «fortemente» la «sovraesposizione mediatica di», sorella di Giulia, uccisa per mano di Filippo Turetta. Il Partito democratico, riporta il Corriere della Sera, chiede le suementre lui non si pente di nulla e il centrodestra locale tace. Tutti in silenzio eccetto il sindaco (sempre di centrodestra) Giuseppe Marchionna che non condividendo l’esternazione ha ribadito che una cacciata delè fuori discussione. «Io – ha dichiarato al sito Brindisireport -sono per la liberà di espressione. Posso condividere o non condividere e in questo caso non condivido. Ma non mi ...