Ecobonus 2024 | come funziona? Requisiti | detrazione | domanda aggiornamento 26 NOVEMBRE

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 26 novembre 2023) Ultime notizie: prorogato per un altro anno. Regole.: l’incentivo che permette di portare inparte delle spese relative al miglioramento delle performance energetiche degli edifici sarà operativo anche per tutto il prossimo anno. Quali sono gli interventi che permettono di sfruttarlo? A quanto ammonta lae in quanto tempo si recupera? Uno sguardo veloce alle regole fondamentali. Imu tari seconda casa: quando non si paga? Esenzione e riduzione: prorogato fino al 31 dicembre: con la Legge di Bilancio arriverà anche una conferma per l’incentivo dedicato alla riqualificazione ...