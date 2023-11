Ecco le anticipazioni e le trame dei due episodi della penultima puntata di Lea - I nostri figli con Anna Valle e Giorgio Pasotti

Leggi su amica

(Di domenica 26 novembre 2023) Riesce a conquistare i cuori di tutti. È questo il suo superpotere. Gli spettatori continuano a premiare con gli ascolti Lea – I. La seconda stagioneserie che torna stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 con la terza(su 4). Protagonistavicenda è Lea, «un’infermiera specializzata, empatica, una donna che ha saputo rimettersi in piedi dopo un grande dolore, che sa farci con i bambini ma anche con gli adolescenti. Non a caso in questa nuova stagione ci stiamo occupando molto del rapporto genitori –», dice la sua interprete,. Che, insieme ae Mehmet Günsür, è la ...