Ecco i 12 finalisti di Sanremo Giovani con Santi Francesi | Omini e Tancredi

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Sono questi i 12diche si sfideranno per ottenere uno dei tre posti che li porterà al Teatro Ariston dia febbraio, in gara con i Campioni del Festival. La categoria delle Nuove Proposte è infatti cambiata: la competizione deisai terrà a dicembre e i tre vincitori si uniranno ai 23 Campioni annunciati da Amadeus al TG1. Così, saranno in totale 26 gli artisti di2024. Agli 8disi sono aggiunti i 4 nomi di Area, selezionati tra i 20della categoria. La Commissione Musicale ha scelto DIPINTO, FELLOW, NAUSICA e, i cui nomi si aggiungono a quelli degli 8 artisti scelti dopo le ...