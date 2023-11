Ecco cosa mi terrorizza | Caso Cecchettin | la confessione di Aurora Ramazzotti

(Di domenica 26 novembre 2023)dice la sua sul tema della violenza sulle donne, tornato centrale nel dibattito pubblico dopo il femminicidio di Giuliain Veneto. Un piccolo sfogo quello che l'influencer ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram. A corredo di una foto insieme al suo piccolo Cesare, in una storia, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha scritto: "Arriverà il momento in cui Cesare mi chiederà perché esiste un giorno contro la violenza sulle donne? Lo spero così tanto, perché se avrò fatto un buon lavoro, storcerà il naso davanti a qualsiasi forma di violenza, sia psicologica che fisica, dichiarerà il suo disagio quando ne sarà testimone". "Per lui, spero, non ci sarà distinzione ma forse si domanderà perché proprio le donne? E io dovrò essere brava a spiegarglielo. Tutto questo mi ...

Come usare Siri con WhatsApp invece di Messaggi in iOS 17

Come dettare un messaggio con Siri e inviarlo tramite WhatsApp Per primarichiamate Siri , ...tutti gli attrezzi per il fai - da - te che potete comprare in offerta in questi giorni Black ...

PAPA FRANCESCO non sta bene. Ecco cosa ha detto il Pontefice prima dell'Angelus, il VIDEO iLMeteo.it

Liste d’attesa nella sanità, l’intuizione di un pensionato di Lodi abbatte i tempi Il Fatto Quotidiano

Juventus Women, Caruso: "Partita difficile ma volevamo i tre punti"

Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria delle bianconere del Napoli pr 3 a 1 ottenuta grazie alla sua doppietta personale e alla rete di Thomas.

Hande Ercel non bada a spese per il party di Compleanno a tema Grande Gatsby

Hande Ercel, diva della soap turche, non bada a spese per la sua lussuosa festa di compleanno. Ecco i dettagli.