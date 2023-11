“È un narcisista covert” La diagnosi su Filippo Turetta

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 novembre 2023) “Mi sento in una situazione in cui, appunto, vorrei che sparisse. Vorrei non avere più contatti con lui, però, allo stesso tempo, lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire. E non me le viene a dire, secondo me, per forza come ricatto, però suonano molto come ricatto”. È così che inizia il vocale di Giulia Cecchettin diffuso dalle sue amiche e trasmesso da Chi l’ha visto. Un audio in cui la ventiduenne parlava del suo ex fidanzato,, estradato dalla Germania e ora rinchiuso nel carcere di Verona. Lo stesso che, sempre da quanto è emerso dall’audio, diceva alla ex che l’unica luce che vedeva nelle sue giornate erano le uscite con lei o i momenti in cui gli scriveva. Una situazione che a Giulia iniziava a ...