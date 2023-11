È un Napoli più vicino a Spalletti che a Mazzarri

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 novembre 2023) L’impatto di WalterSarebbe esagerato – per non dire ingenuo – pensare che Walter, in poco più di tre o quattro giorni di lavoro con tutta la rosa del, abbia avuto un impatto significativo sulla squadra azzurra. Allo stesso tempo, però, si deve tener conto di un aspetto importante: rispetto al nulla tattico elaborato e proposto da Garcia nei suoi cinque mesi a, sarebbe bastato lavorare su pochi concetti, anche elementari, per dare l’impressione che ilfosse più squadra. Ecco, negli ultimi giorni è andata esattamente così. Ce ne siamo accorti a Bergamo, dove il nuovodiha mostrato un gioco appena più sofisticato – tra poco vedremo in che modo – e ha vinto la partita. Non l’ha dominata, questo va detto. Non tutta, ...