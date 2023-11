“È stata fortuna” | il commento su Atalanta-Napoli spiazza tutti | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 novembre 2023) Nonhanno apprezzato la prima vittoria di Walter Mazzarri contro l’di Gasperini: le dichiarazioni fanno infuriare i tifosi La vittoria contro l’fa ben sperare i tifosi delper il futuro. La squadra è parsa pronta e, sopratutto, sembra che i campioni d’Italia abbiano ben accolto l’approdo sulla panchina di Walter Mazzarri, tornato ad allenare il. Tra le note positive senza dubbi il ritorno di Osimhen, che ha fornito anche il decisivo assist per Elmas, che ha determinato la vittoria finale degli azzurri. Unica nota negativa l’infortunio di Olivera, che affiancato a quello di Mario Rui mette in atto una vera e propria emergenza sulla fascia sinistra. Al termine della gara mister Mazzarri è parso piuttosto contento del lavoro svolto dai suoi ragazzi. E ha ribadito come ...