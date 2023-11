Dublino | la sinistra s’indigna per le proteste e non per i bimbi accoltellati

(Di domenica 26 novembre 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! È uscito il mio nuovo libro Gli altarini dellache potete acquistare qui! 00:40 Piazza femminista, ci vogliono quei geni che sputano su Israele e sulle loro donne e ci vuole quel genio di Paolo Berizzi (quello di Repubblica) per sputtanare la piazza di ieri. 06:35 Bellissima intervista di Francesco Borgonovo a Susanna Tamaro sulla Verità: “Il patriarcato non c’entra nulla”. 07:50 Parola ai commensali. 08:10 Guido Crosetto se la prende con i magistrati e il Messaggero parla di pagelle. 09:17 Alessandro Rico e la rivolta d’Irlanda con l’episodio dell’accoltellamento di. 10:53 Damilano e quando il Cav sdoganò i post fascisti. 11:28 Lavoro, l’operaio di Amazon infiltrato dalla Stampa pure. 11:45 Economia, le Borse corrono… 12:14 Parola ai commensali. 13:00 Maurizio Molinari e i due approcci dell’Ai su ...

Napoli, lite tra giovani: accoltellato un ragazzo di 17 anni

... ferita da punta e taglio alla regione dorsale, presenza di ferita da punta e taglio in regione anteriore coscia destra anteriore'. Indagini in corso. approfondimento, scontri e ...

Zuppa di Porro 26 novembre 2023 Nicola Porro

Dublino, Sofo (FdI- ECR): Sinistra blatera di patriarcato per ... La Voce del Patriota

Napoli, lite tra giovani: accoltellato un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni, a Napoli, è stato ferito con una coltellata al termine di una lite nella centrale Galleria Umberto. Trasportato in ospedale è in prognosi riservata, ma a quanto risulta non è in ...

Lo scrittore irlandese Tóibín: “L’estrema destra non riuscirà a conquistare la mia Irlanda”

DUBLINO – “No, l’estrema destra non conquisterà mai l’Irlanda. Il mio Paese rimarrà accogliente”. Colm Tóibín, 68 anni, tra i più grandi scrittori irlandesi viventi e “dubliner” da una vita, ne è ...