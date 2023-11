Drammatico incidente nella notte | lutto a Terracina per la scomparsa di Umberto

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 26 novembre 2023) Pubblicato il 26 Novembre, 2023 Un tragicomortale lungo la Migliara 47 è costato la vita, questaCoda, 57 anni. L’uomo, che viveva a, era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo per sbattere contro un albero. Coda stava rientrando a casa dopo aver partecipato ad un evento a Sabaudia. Lascia la moglie e 2 figli. Molto conosciuto in città, era l’ideatore della concorso Miss Tempio di Giove. Foto laziotv