Dovreste vedere queste foto | perché ci riguardano tutti

Leggi su today

(Di domenica 26 novembre 2023) Come siamo, come eravamo, come non vogliamo tornare, che cosa possiamo invece recuperare. C'è una mostra a Bologna che si chiama "Bolognagrafata" e che, a dispetto del nome, ci riguarda un po', non solo quelli che vivono la città. Appesi alle pareti ci sono i volti, le rughe, le mani...