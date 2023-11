Dove ci porterà l’intelligenza artificiale Gli interrogativi di Spagnulo

Leggi su formiche

(Di domenica 26 novembre 2023) Jacques Attali, intellettuale ed economista francese, è stato per dieci anni consigliere del presidente François Mitterrand, e ha scritto saggi preziosi per decifrare il nostro tempo e quello che verrà. Nei giorni scorsi partecipando a una conferenza sui rischi e le opportunità del(AI) ha dichiarato: “Viviamo in un momento molto importante, che è quello dell’accelerazione dell’artificializzazione della vita, il che non significa che dovremmo allontanarcene ma affrontarla”. La definizione di artificializzazione della vita è una figura retorica di assoluta bellezza semantica se riferita alla concettualizzazione di ciò che stiamo distrattamente osservando accadere intorno a noi, ma purtroppo rappresenta anche un allarme drammaticamente reale. La recente crisi della società americana OpenAI che ha coinvolto il suo fondatore, il ...