Dopo Riace l’accoglienza è strozzata da un soffocamento silenzioso | ecco il caso Cassinasco

(Di domenica 26 novembre 2023) Vi ricordate? Si parlava di attacco esemplare al. La malaccoglienza. Ora sta accadendo qualcosa di peggio: ildel. Parto da unche sto seguendo per amicizia. Langa Astigiana. Se la Prefettura autorizza un Cas ovvero un centro di accoglienza in un paesino di collina di 590 abitanti come, non si rende conto che il centro urbano più vicino – dove andare a scuola di italiano, tra l’altro – ovvero Canelli è a 7 chilometri e mezzo di distanza? Può arrivare a sapere che una corsa in autobus costa 3 euro e 20, oppure l’abbonamento 44 euro al mese? Qualcuno si rende conto che questi ragazzi aspetteranno ancora settimane per avere – se va bene – il pocket Money di 70 euro, e che dovrebbero spenderlo perlopiù ...