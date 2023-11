Dopo i lavori torna ai fedeli la chiesetta di Luigi Vanvitelli

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 26 novembre 2023) Caserta. Sarà consacrata a Dio e restituita ai, oggi alle 16.30 nel corso di una solenne cerimonia, la chiesa di Sant’Elena a Caserta, situata nel largo omonimo a fianco della Reggia, in pieno centro storico. Nota per essere ladell’architetto della Reggia, che da casa si affacciava nel tempio per assistere alla santa messa, è stata oggetto di un lungo lavoro di restauro per recuperarla,un lungo periodo di inutilizzo e in cui era stata usata come sede dell’associazione “Nero e non solo”. Ora,, è stata restituita alla comunità dei. A presiedere la cerimonia il Vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese.