(Di domenica 26 novembre 2023) Vincenzo Calafiore “ Sono troppe le uccise da uomini violenti o che le odiano, troppe le scarpe rosse, le panchine rosse, troppa l’ipocrisia, tanto una volta terminata questa ondata di presa di coscienza, tutto tornerà come prima le continueranno a morire, le coscienze torneranno a dormire, la lista di nomi di assassinate continuerà ad allungarsi alimentando un bla bla bla senza fine sui giornali, nelle televisioni, nelle stanze dei poteri forti. Per parlare di questo disonore mi sono permesso di prendere come riferimento la tragedia di Ecuba.” . L’antico dolore delle che sono sempre vinte, quando c’è una guerra, nella pace. Le che coltivano la vita con pazienza sacra e la vedono stracciata e sprecata dall’orgoglio e dalla cupidigia, dalla stupidità degli uomini, ma anche dalla vanità, e dall’indifferenza della giustizia, della politica. Le due volte vinte della ...