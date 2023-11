Domenica In oggi chiude prima | perché? Salta ospite attesissima

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 26 novembre 2023)In torna26 novembre ma in forma ridotta. La puntata odierna, in onda a partire dalle ore 14.00 come di consueto,rà: come mai? La chiusura è prevista alle ore 15.50 per via di un cambio di palinsesto di Rai1. In onda, infatti, andrà la finale Junior Eurovision Song Contest. Belen Rodriguez... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.