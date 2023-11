Divenuto recentemente più facilmente raggiungibile e più accessibile | il paese più felice del mondo ha tantissimo da offire tra trekking in paesaggi mozzafiato | e nuovi alberghi lussuosi come non mai Ma si può anche spendere pochissimo

Leggi su iodonna

(Di domenica 26 novembre 2023) Il 2024 segnerà il 50° anniversario dell’apertura del Bhutan ai viaggiatori stranieri, e in questo periodo relativamente breve è stato uno dei paesi grandiosi meno visitati al. Il Bhutan è sempre stato una vera e propria destinazione da “Lista dei luoghi da vedere” per nicchie selezionate di viaggiatori, quali i romantici, gli amanti della natura, le persone inclini alla spiritualità e quell’invidiabile gruppo di persone che sono state “dappertutto”. Ma dopo la chiusura totale dovuta alla pandemia, il Bhutan è tornato in prima linea, presentandosi conhotel, attività, opzioni di viaggio e politiche turistiche rinnovate che rendono questa destinazione logisticamente impegnativa più facile da visitare che mai. ...