(Di domenica 26 novembre 2023) Sono circa 12 mila ioggi aper consentire le operazioni didi unamericano della Seconda guerra mondiale, rinvenuto nell'ex convento di San Benedetto. Si tratta di una bomba del peso di circa 100 libbre rimasto incastrato in una zona inusuale, al primo piano dell'ex convento, durante i bombardamenti alleati.

Disinnesco ordigno bellico a Battipaglia - stop ai treni per dodici ore

Disinnesco ordigno a Battipaglia - modifiche per alcuni treni

Genio Guastatori Caserta impegnato a Battipaglia in disinnesco di ordigno della 2^ Guerra Mondiale

Brescia : ordigno bellico ritrovato in scalo merci via Vergnano - 22 ottobre il disinnesco

Disinnesco di un ordigno bellico a Ferrara, evacuati 12mila residenti

Sono circa 12 mila i residenti evacuati oggi a Ferrara per consentire le operazioni didi unbellico americano della Seconda guerra mondiale, rinvenuto nell'ex convento di San Benedetto. Si tratta di una bomba del peso di circa 100 libbre rimasto incastrato in una ...

'Bomba-day' a Ferrara, 12mila evacuati per disinnesco ordigno Agenzia ANSA

Protezione civile. A Ferrara domani maxi-operazione di ... Emilia-Romagna Notizie

Domenica d'allerta nel centro di Ferrara: 12mila evacuati per il disinnesco di una bomba Usa (video)

Tutto è pronto a Ferrara per l'evacuazione di 12mila persone domenica 26 novembre, per consentire in sicurezza le operazioni di bonifica di un ordigno bellico ritrovato all'inizio del mese nell'ex… Le ...

'Bomba-day' a Ferrara: bene disinnesco, riapre la zona rossa

Una volta disinnescato e portato via l'ordigno, la zona rossa (un cerchio con raggio di 685 metri dal punto di ritrovamento della bomba) è stata riaperta verso le 12,30, con circa tre ore di anticipo ...