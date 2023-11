Dilaga il caroaffitti | ma il Lazio regala 200 posti letto Ceduto nel 2022 un edificio per gli studenti e la Regione non si oppone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 novembre 2023) Suona come una beffa. Nel momento in cui glioccupano le tende e protestano contro i prezzi proibitivi degli affitti a Roma, larinuncia a 200nello studentato della struttura dell’ex Civis. Ungià esistente e adibito all’ospitalità degli, al Foro Italico, che avrebbe bisogno semplicemente di una ristrutturazione. La decisione, va detto, è stata presa nel marzo del, quando la giunta regionale era guidata da Nicola Zingaretti. E ora sembra troppo tardi per tornare indietro. Ma andiamo con ordine. L’ex Civis è costituito da due edifici costruiti per le Olimpiadi del 1960. Poi è diventato la Casa internazionale dello studente ed è stato affidato a Disco(l’ente regionale per il diritto allo studio) ...