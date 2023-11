(Di domenica 26 novembre 2023) Adesso che che giocapari con Novak Djokovic, anzi lo batte in semifinale di Coppa Davis, tutti sono d'accordo che Jha qualcosa di davvero speciale. Fino a pochi mesi fa per tanta ...

Behrami, il Napoli e Mazzarri: 'Vi svelo un patto che facemmo e rispettai'

Dopo Atalanta - Napoli 1 - 2 , nel corso di "Tutti Bravi dal Divano" su DAZN, Valon Behrami ha parlato ampiamente del suo storico legame con Walter Mazzarri : "Sarebbe dovuto restarefa, ma ormai è storia: non fu raggiunto l'accordo per il rinnovo e andò all' Inter . Per certi versi c'era un percorso che sarebbe potuto continuare con De Laurentiis che era rimasto in ...

Otto leggi in dieci anni: il sistema riorientato a tutela delle donne Il Sole 24 ORE

Dieci anni della Evangelii gaudium, Fisichella: testo dalla forza ancora trainante Vatican News - Italiano

Dieci anni fa alla Lambertenghi i primi passi della Generazione Sinner

Adesso che che gioca alla pari con Novak Djokovic, anzi lo batte in semifinale di Coppa Davis, tutti sono d’accordo che Jannik Sinner ha qualcosa ...

Come eravamo: il tennis e il mondo nel '98 e nel '76

Per capire esattamente quanto sia storica, questa finale di Coppa Davis, per il movimento del tennis italiano, è utile contestualizzare le ...