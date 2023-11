Dicono che non sono italiano | ma per fortuna o purtroppo lo sono Jannik Sinner e la rivoluzione necessaria

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 26 novembre 2023) Sindacare. Sindacare su tutto. L'Italia è il Paese del dibattito sin dal Basso Medioevo, quando c'era da prendere posto nella fazione dei guelfi o in quella dei ghibellini . Non c'è via di mezzo, anche nelle vicende belle. E così il fenomeno (sia in senso lato che in senso stretto)è diventato l'ennesimo “terreno di confronto” tra chi sta da una parte e da chi dice il contrario...