Di Francesco | «Con l’Inter già contentissimo | stupito da una cosa!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Diha elogiato il suo Frosinone dopo la vittoria oggi contro il Genoa. Il tecnico ciociaro ha fatto riferimento alla gara con, persa 2-0 prima della sosta. ENTUSIASTA ? Al termine di Frosinone-Genoa, match vinto dai ciociari 2-1, ha parlato Eusebio Disu Sky Sport 24: «Vedo voglia di divertirsi e migliorare. Eroper la prestazione fatta contro, perché i miei giocatori avevano approcciato benissimo la partita, come se fossero esperti e avessero 20 partite giocate in quello stadio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati