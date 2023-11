“Della violenza sulle donne con disabilità conosciamo solo la punta di un iceberg Manca il vocabolario culturale per raccontare le nostre vite”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Sono tanti i dati che non abbiamo quando si parla dicontro le. Tra questi sicuramente ci sono quelli che riguardano abusi e violenze subite dallecon gravi. L’ultima indagine ISTAT in proposito risale al 2014, secondo la quale sono circa 4 su 10 delle intervistate ne sono state vittima. Dal report emerge inoltre che ledisabili sono più spesso vittime disessuale, hanno più difficoltà ad essere credute, hanno anche meno strumenti a disposizione per salvarsi e poter denunciare. “Ancora oggi colpevolmente non vengono raccolti dati disaggregati per genere erelativi alle vittime di, con la grave conseguenza che non si conosce la portata del fenomeno e le istituzioni non riescono a ...