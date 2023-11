De Laurentiis pesantemente contestato in tribuna | scoppia la lite – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 novembre 2023) Incredibile quanto successo nella giornata di ieri. Deè statoe inta la. Il Napoli è tornato alla vittoria. Gli azzurri hanno vinto per 2-1 sull’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Elijf Elmas. Gli azzurri sono stati autori di un primo tempo molto buono dove il risultato finale di 1-0 è andato anche stretto per quanto fatto vedere in campo dagli uomini di Walter Mazzarri. Nel secondo tempo gli azzurri hanno fatto più difficoltà. A pesare è stato certamente l’infortunio occorso a Mathias Olivera. L’uruguaiano è stato costretto al cambio per un infortunio al ginocchio. Con Mario Rui non convocato perchè infortunato, Mazzarri è stato costretto ad inserire Juan Jesus nel ruolo di ...