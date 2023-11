Daniele Capezzone | perché è ora di iniziare una battaglia culturale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Cari amici della destra di governo, c'è unache purtroppo non sta andando molto bene, ed è forse la più significativa in tempi in cui i vincoli esterni sono pesantissimi in ogni altro ambito, a partire dall'economia: dunque, a maggior ragione, la cosiddetta “guerra” dovrebbe rappresentare una priorità assoluta. Inutile girarci intorno: nelle democrazie contemporanee, il consenso non basta. Puoi avere tanti voti, ed è un merito straordinario, ma se- nella narrazione- giochi sempre in trasferta, il tuo cammino sarà costantemente accidentato e pieno di ostacoli. Prendiamo quest'ultima settimana: per la sinistra è stato un gioco da ragazzi - naturalmente, in malafede - usare il falso argomento del “patriarcato” per cercare subliminalmente di mettere la destra sulla difensiva su un atroce fatto di cronaca. ...