Dallo stallo delle operazioni a possibili negoziati in Ucraina. La lettura di Jean

(Di domenica 26 novembre 2023) Leoffensive sia ucraine che russe sono rimaste bloccate sulle linee fortificate che hanno costruito le forze contrapposte. Il gelo e la neve hanno reso ancora più difficile di quanto già fosse il successo degli attacchi. La guerra è divenuta di logoramento. Comporta un elevato numero di perdite di soldati e di materiale. Nessuno spera più in una soluzione militare del conflitto. Putin non può accettare compromessi. Gli errori commessi dalla sua intelligence – che aveva sottovalutato la volontà e le capacità di resistenza dell’– sono simili a quelli commessi da Bush jr. per l’Iraq nel 2003 e da Netanyahu per Hamas. Il suo potere sarebbe in gioco. Teme un accordo fra militari e oligarchi, sempre più persuasi che gli obiettivi che aveva definito innon possono essere raggiunti se non con una guerra di lunga ...