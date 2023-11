Da Santiago del Cile 1976 a Malaga 2023 | l’Italia torna a vincere la Coppa Davis

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Sono passati 47 anni dall’unica altra volta in cuiaveva vinto la. Era diverso tutto: il format, con le fasi zonali a cui ne seguiva una interzonale, e anche la situazione circostante l’intera finale. Molto più tesa a livello politico quella, vissuta fortunatamente sotto un piano unicamente e puramente sportivo questa. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, con Filippo Volandri capitano, hanno preso un testimone che aspettava da parecchio tempo delle mani che servissero a prenderlo. L’eredità di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli era lì, che aspettava di essere raccolta. Il tutto, peraltro, in un anno che alcuni paralleli con illi ha, come anche qualche strano corso e ricorso storico. Il capitolo match point è ...