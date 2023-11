Crosetto “Un pericolo per il Governo è l' opposizione giudiziaria”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'unico grandeè quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido, che aggiunge: “A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a ‘fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Melonì. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee…”. Appena tornato da una visita a Gerusalemme dove ha incontrato il suo omologo israeliano Yoav Gallant segue da vicino e con preoccupazione l'evoluzione della fragile tregua: “La pausa umanitaria e la liberazione degli ostaggi – ...