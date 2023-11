Crosetto lancia gravi accuse alla magistratura: 'Mi dicono che vogliono affossare il governo'

Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido, che aggiunge: "A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a `...

"Riunioni di una corrente di magistrati...". Crosetto lancia l'allarme ... ilGiornale.it

Governo, Crosetto: “Opposizione giudiziaria è il pericolo”. Anm: “Idea fuorviante” Sky Tg24

Della Vedova: "Crosetto spieghi l'inquitante attacco alla magistratura"

Benedetto Della Vedova critica Crosetto che ha lanciato un allarme su un presunto complotto della magistratura contro il governo ...

Crosetto lancia gravi accuse alla magistratura: "Mi dicono che vogliono affossare il governo"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto dice che magistratura vuole fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni ...