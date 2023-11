Cristina Radici | “Sogno un Monte Pora aperto tutto l’anno Gli altri comprensori sciistici? Pronti a fare rete”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 novembre 2023) Bergamo. “Per me lo sci è stato una scuola di vita, mi ha portato in mezzo alla natura insegnandomi a dedicarmi a me stesse, mi ha insegnato a non lamentarmi, a prendere le misure con la fatica e le difficoltà. Un insegnamento che applico tutti giorni davanti ai tanti impegni: a volte ci si vorrebbe fermare perché stanchi, ed invece tiro dritto e concludo”. Estroversa, loquace e determinata., presidente di Irta Spa, la società che gestisce ilo sciistico delè un’imprenditrice atondo. Quando parla del “suo”si sente tutta la responsabilità e l’amore che la famigliaha verso quest’area montana che gravita su cinque comuni. Ma il...