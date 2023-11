CREA SUBITO UNA PAROLA IN CODICE PER LA TUA FAMIGLIA | DIFENDITI DALLA CLONAZIONE DELLA VOCE TRAMITE AI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 26 novembre 2023) Utilizzi spesso i vocali su whatsapp? Rispondi per lavoro a molte chiamate telefoniche ? Il tuo telefono contiene tanti messaggi audio inviati ai tuoi parenti ed amici ? Sei un ottimo candidato per far subire alla tuae conoscenti più vicini, una truffa, che sfrutta latua. Leggi questo articolo perchè è importante difendersi! E’ recente la storia di una donna che ha avuto un’esperienza negativa nella quale viene mostrato uno degli ingannii quali l’intelligenza artificiale può essere utilizzata in modo fraudolento. Questa signora è stata truffata attraverso una telefonata, in cui, alcuni criminali informatici hanno utilizzato lavocale dell’intelligenza artificiale (AI) per farle credere che fosse sua ...