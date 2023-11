Così abbiamo quasi azzerato le bollette | la rivoluzione verde che finora la politica ha frenato

(Di domenica 26 novembre 2023) Silvano Arru ha 57 anni e da 12 è il sindaco di Borutta, uno dei tanti paesi dell'entroterra sardo a rischio spopolamento. Ha scelto di tornare a vivere in un borgo abitato da più di 200 abitanti con un compito: proiettare il paese dei suoi genitori nel futuro. "La maggior parte della nostra...

Crepet : “La scuola non è affettiva - abbiamo tolto i voti - le pagelle. Abbiamo tolto tutto! Docenti pagati pochissimo - che scuola è così?” [VIDEO]

L'ex Juve Tognozzi : 'Vicini a Bellingham - era fatta per Haaland. Così abbiamo scoperto Yildiz e gli altri'

Juve - Inter: il Derby d'Italia torna a valere per lo scudetto, come una volta

Noi dobbiamo desiderare la vittoria, comefatto contro le squadre battute prima della sosta,... ma in difese è in emergenza per gli infortuni di Pavard e Bastoni:Acerbi andrà sul centro - ...

'Così ho salvato mia figlia', un padre racconta - 25 novembre - Ansa.it Agenzia ANSA