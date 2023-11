Cosenza | 61enne arrestato in seguito a denuncia della ex per minacce | stalking e aggressioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) La Polizia dihaun uomo di 61 anni che era statoto perdalla ex compagna. Perseguitata a lungo ed aggredita dall’uomo, la signora di 48 anni si è decisa a sporgerel’8 novembre scorso, facendo scattare le indagini che hanno portato all’arresto. La vittima aveva riferito, in particolare, di essere stata costretta nel gennaio del 2021 ad interrompere la relazione a causa del carattere aggressivo e violento del compagno. La decisione non era stata però accettata dall’uomo, che aveva iniziato a tormentarla con messaggi disul cellulare, pedinamenti ed appostamenti, arrivando ad aggredirla verbalmente e fisicamente anche in pubblico. Diversi, in questo senso, gli episodi raccontati dalla donna, documentati dai messaggi intimidatori sul ...