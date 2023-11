Cos’è l’encefalocele e come si diagnostica in gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 26 novembre 2023) Tra la terza e la quarta settimana di gestazione il tubo neurale, la struttura dalla quale poi origineranno l’encefalo e il midollo spinale, si piega e si chiude; se questo non avviene il cervello e le membrane che lo ricoprono possono fuoriuscire (erniare) attraverso l’apertura. È il caso del, un raro difetto congenito del tubo neurale per il quale,riportato dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), si ha un’apertura in un punto della linea che collega il naso alla parte posteriore del collo, ma che interessa prevalentemente la parte posteriore della testa nella zona superiore o tra la fronte e il naso. È una condizione, precisa questo studio, spesso associata a prognosi infausta con bassi tassi di sopravvivenza e un significativo ritardo mentale. ...