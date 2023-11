Corriere dello Sport – Kelly può svincolarsi | il Milan ci prova

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 novembre 2023) 2023-11-20 22:41:48 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Ilcontinua la ricerca. L’arrivo di un difensore centrale, a gennaio, viene considerata una priorità da Moncada e Furlani. Le manovre si sono concentrate in Premier League: l’obiettivo è Lloyd, inglese, venticinque anni, mancino, un metro e 90. Gioca nel Bournemouth, ma può arrivare presto allo strappo con i dirigenti. Il suo contratto scade a giugno. E anche l’ultimo colloquio che il club ha avuto con gli agenti della CSM non è servito a superare gli ostacoli.è il primo nome nella lista del: un affare low-cost, considerando che il presidente Bill Foley non vuole perderlo a parametro zero. LE MANOVRE – Ilè entrato in azione,è affascinato dall’idea di giocare in ...