Coppa Davis | Sinner | “Vittoria speciale | grazie a tutti gli italiani”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) – "Dicogli". Jannikfesteggia dopo il trionfo in. L'Italia batte l'Australia in finale e conquista il trofeo per la seconda volta nella propria storia, interrompendo un digiuno di 47 anni., numero 4 del mondo, mette il punto esclamativo all'impresa battendo Alex De Minaur nel secondo e decisivo singolare. "E' unaparticolare,. Sapevamo di avere un ottimo gruppo. Siamo riusciti a mettere i pezzi insieme", dice il 22enne a Sky Sport. "Dicoglie a tutto il pubblico che ci ha creduto anche quando le cose sono andate male. Io ho portato tanta energia da Torino, dalle Atp Finals. In ...