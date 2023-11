Coppa Davis | l’Italia dopo 47 anni sul tetto del mondo

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 26 novembre 2023)47, torna sull’Olimpo del tennis. La squadra capitanata da Volandri batte in finale l’Australia per 2 0 ed alza “l’insalatiera”. Il primo match ha visto Ansaldi soffrire contro un buon Popyrin. Match pieno di ribaltoni. Tanti gli errori, soprattutto delno, complice sicuramente la stanchezzala semifinale contro la Serbia di Djokovic, e l’inevitabile tensione per la posta in palio. Clamorosi i cinque doppi falli del ventiduenne sanremese nel secondo set. La situazione sembrava complicarsi all’estremo, ma Ansaldi ha poi saputo riprendersi nel terzo e decisivo set. Matteo riesce a spuntarla in 2h27? col punteggio di 7-5, 2-6, 6-4. E’di Sinner Nel secondo match delsale in cattedra Sinner. Il primo set appare un ...