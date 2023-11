Coppa Davis | Italia in finale dopo 25 anni punta su Sinner | dove vederla

(Di domenica 26 novembre 2023) A distanza di 25dall’ultima volta l’torna a disputare unadie lo deve soprattutto al suo fuoriclasse J. Ancora una volta in rimonta la nazionale azzurra riesce a ribaltare il risultato trascinata dal fenomeno altoatesino, che prima batte per la seconda volta in carriera il numero uno del mondo Novak Djokovic, per poi sconfiggerlo nuovamente nel doppio con Lorenzo Sonego. La squadra azzurra, composta da J, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli, si troverà davanti l’Australia che venerdì ha sconfitto la Finlandia conquistando i due singolari con Popyrin e De Minaur.in ...

Sinner guida l'Italia in finale di Davis: 'Oggi abbiamo vinto tutti insieme'

"Dobbiamo sorridere ed essere felici perché siamo qui. Per me sarà la prima finale in, significa tanto per tutti noi". Jannik Sinner si gode una giornata da protagonista. Ha battuto Novak Djokovic in singolare, poi di nuovo in doppio. "Ma abbiamo vinto insieme - ha detto - ,...

Coppa Davis Italia-Australia: Radiocronaca Sinner-De Minaur

Domenica 26 novembre 2023 per la semifinale di Coppa Davis di tennis di Malaga, il nostro Jannik Sinner affronta l'australiano Alex De Minaur. Si tratta del secondo singolare del confronto Italia-Aust ...

Coppa Davis, tutte le finali dell’Italia. Ultimo precedente nel 1998

L'Italia è per l'ottava volta in finale di Coppa Davis. L'attuale format, quello con le sfide delle Finals e dei gironi su singola giornata, vede gli azzurri per la prima volta all'ultimo atto. In pre ...