Coppa Davis | Italia-Australia 1-0 | un superlativo Arnaldi lotta come un leone e piega Popyrin al terzo

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Matteovince il primo singolare della finale di2023. Il sanremese classe 2001 batte con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 Alexeie porta l’sull’1-0 nei confronti dell’. Si tratta della sua seconda vittoria personale in tre confronti contro di lui. Sarà Jannik Sinner tra pochi minuti, contro Alex de Minaur, a cercare di siglare il secondo e decisivo punto a favore degli azzurri, mai così vicini all’Insalatiera da 47 anni a questa parte.deve subito uscire da una situazione complicata nell’1-1, quando una gran risposta di rovescio mandasul 15-30. I successivi tre punti, però, il sanremese li gestisce bene. E, subito dopo, s’inventa tanta, tanta pressione in risposta per guadagnarsi le prime tre ...