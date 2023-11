Coppa Davis | finale Italia-Australia Sinner alla conquista del sogno mezzo secolo dopo Panatta

VIDEO Djokovic - la solita sceneggiata con il pubblico in Coppa Davis. Questa volta non è servita

Fognini risponde sui social : “Il ‘capitano’ non mi ha voluto in Coppa Davis”

La Coppa Davis non dà punti - ma Jannik Sinner è n.2 al mondo nel ranking Elo : cosa significa

Sinner storico, nessuno come lui: la statistica clamorosa contro Djokovic

nel singolare di ieri inresterà nella storia. Il tennista altoatesino, quando l' Italia era in svantaggio 0 - 1 contro la Serbia , si è imposto per la seconda volta in due settimane sul numero uno al mondo () ...

Finale Coppa Davis, Italia-Australia oggi in campo con Sinner-de Minaur e Arnaldi-Popyrin: orari TV e dove vedere le ... Fanpage.it

LIVE Italia-Australia: alle 16 Arnaldi-Popyrin, poi Sinner-De Minaur. Sonego in doppio La Gazzetta dello Sport

Sinner storico, nessuno come lui: la statistica clamorosa contro Djokovic

L'altoatesino, con la vittoria di ieri in Coppa Davis contro la Serbia, si è reso protagonista di un'impresa che resterà nella storia del tennis ...

La Coppa Davis non dà punti, ma Jannik Sinner è n.2 al mondo nel ranking Elo: cosa significa

Battere il n.1 del mondo due volte nel giro di poche ore è cosa assai speciale, farlo poi annullando tre match-point consecutivi come Jannik Sinner contro Novak Djokovic, nella semifinale di Coppa Dav ...