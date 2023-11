Coppa Davis | finale Italia-Australia | Arnaldi batte Popyrin in 3 set Ora Sinner può portare gli azzurri alla vittoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Dopo 25 anni, l’del tennis gioca nuovamente unadi. Dopo l’impresa contro la Serbia di Novak Djokovic, oggi di fronte c’è l’, già finalista nella passata edizione, quando fu sconfitta dal Canada. La tradizione è tutta a loro favore: hanno vinto 28 volte l’insalatiera, contro l’unico successo azzurro nel lontano 1976. In campo però scendono i giocatori del presente, che sorride agli, soprattutto grazie a Jannik. Il 22enne altoatesino finora è stato decisivo, trascinando tutta la squadra fino: due successi in singolare, altrettanti in doppio. Questa volta però il doppio è proprio la sfida più ostica, perché l’può schierare degli specialisti: Max ...