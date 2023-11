Coppa Davis | Filippo Volandri | “Avevamo consapevolezza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Assolutamente soddisfatto per quanto visto ieri, capitano della Nazionale italiana che sta vestendo la maglia azzurra in questa. Abbinamenti alla fine azzeccati, con anche Musetti che ha fatto la sua partita ed ha ceduto solo davanti alle fatiche fisiche dopo un set intenso. Per il resto, nulla da eccepire e tanti complimenti per i giocatori che hanno portato l’Italia in finale e ad attenderli ci sarà l’Australia, che venerdì ha superato la Finlandia. Così al termine della giornata è intervenuto ai microfoni della stampa presente e ha parlato così.: “Risultato che parte da lontano,” Crediti foto: FITP Queste alcune delle parole del ...