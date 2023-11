Coppa Davis | contro l’Australia gioca Arnaldi Sky

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 novembre 2023) Oggi si terrà l’attesissima finale ditra l’Italia e. Come di consueto, la prima partita dei singolaristi sarà tra i numeri 2:e Popyril.è stato preferito su Musetti, infortunato, e su Sonego, che dovrà conservare le energie per un eventuale doppio decisivo. A seguire ci sarà la sfida tra Sinner e de Minaur. Nei precedenti tra i due, il vincitore è sempre stato l’italiano. Proprio quest’anno l’ultima vittoriano gli ha permesso di vincere il primo 1000 della carriera a Toronto. Si spera che il tennista altoatesino possa ripetersi oggi. Intanto, ieri Sinner è stato in grado di battere due volte nello stesso giorno Djokovic annullando tre match point nel singolare. Il tennista serbo si è assunto tutte le ...