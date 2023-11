Coppa Davis 2024 | sorteggiati gli accoppiamenti del turno preliminare Italia già ammessa alla fase a gironi

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) In attesa di scoprire chi trae Australia si aggiudicherà questa sera la2023, a Malaga è stato effettuato il sorteggio per il tabellone deldella prossima edizione. I Qualifiers, in programma da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, vedranno protagoniste ben 24 Nazionali con in palio gli ultimi 12 slot a disposizione per ladi settembre. Le 12 vincenti dei tie di febbraio raggiungerannosuccessiva quattro squadre già qualificate ed esentate dal: le finaliste 2023e Australia e le wild card Spagna e Gran Bretagna. Il format resta invariato, con quattro raggruppamenti previsti in ...