Coppa Davis 2023 | trionfo Italia Panatta | “Mi sono levato un pensiero Sinner numero uno per tanto tempo”

(Di domenica 26 novembre 2023) Adriano, presente negli studi Rai, ha commentato a caldo ildell’nella finale della. Un successo che è già storia, dopo 47 anni dalla vittoria a Santiago del Cile: “Miun, non chiameranno più me ma loro – scherza l’eroe del 1976 – Ero tranquillo oggi dopo la vittoria di Arnaldi,non poteva perdere. Ieri è stata una vittoria sofferta, ma meritata e credo che l’in questo momento sia nettamente la più forte considerando anche che sta mancando Berrettini.” Una battuta anche su, autentico mattatore di questo weekend da ricordare: “In questo momento è iluno, al di là delle classifiche. ...

Trionfo azzurro - l’Italia vince la Coppa Davis dopo 47 anni : Australia battuta in finale

