Coppa Davis 2023 | Meloni | “Complimenti all’Italia del tennis | risultato storico”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Anche il mondo della politica celebra il successo dell’Italia in. “Lo sport italiano oggi non smette di farci emozionare. L’Italia delsi aggiudica la. Un: l’unica vittoria della nostra Nazionale in questa competizione risale al 1976.ai nostriti per il talento e l’impegno dimostrato e a tutto lo staff”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia. “La vittoria dellaè un traguardoper ilitaliano. L’insalatiera torna tricolore dopo quasi mezzo secolo. Onore ai giocatori, a cominciare da uno straordinario Sinner! ...