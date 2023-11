Coppa Davis 2023 | Lorenzo Musetti | “È un sogno che si avvera Siamo fortunati ad avere Sinner in squadra”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) L’Italia del tennis conquista il tetto del mondo. A 47 anni di distanza dall’ultima volta, gli azzurri hanno vinto la prestigiosa, al termine di una settimana ricca di spettacolo ed emozioni. Decisiva l’affermazione per 2-0 nella finale di oggi contro l’Australia, in virtù dei successi di Matteo Arnaldi e Jannikrispettivamente contro l’australiano Alexei Popyrin (per 7-5 2-6 6-4) e Alex De Minaur (6-3 6-0). Tutti i componenti dellaazzurra sono stati fondamentali in questo magnifico trionfo, o sul campo o fuori dando continuamente supporto ai compagni. Tra questi c’è anche, che dopo il successo odierno ha parlato davanti ai microfoni di Sky Sport: “Per me vincere questaè un’emozione ...