Continua l’Altalena dell’Arezzo

(Di domenica 26 novembre 2023) Vien da dire che indipendentemente dall’avversaria di turno, l’Arezzo sembra mettercela tutta nell’alternare risultati vari. Ogni volta assistere a un incontro degli amaranto è un’incognita totale. L’avversario di ieri era inferiore, almeno complessivamente. Era quella Juventus B che gioca in C e di solito fa pochi punti, quando non glieli regala l’Arezzo. Un’autorete e un’espulsione ingenua hanno risolto la partita (1-0) in favore della Juve. Eh sì, buttar via un incontro così dispiace, ma questo è il calcio… Macché, non è vero, questo è l’Arezzo. Tutto sommato ci stiamo barcamenando in un campionato difficile, quindi non possiamo piangere più di tanto. E’ vero che avremmo voluto essere lo spauracchio di tutti e invece siamo solo quello di noi stessi, ma tutto non si può avere, e poi c’è anche il ritorno…. Per ora come moderni Tafazi ci percuotiamo le parti basse con la mazza per ...