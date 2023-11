Condò | «Vlahovic in Juventus-Inter? Vuol dire una cosa di Allegri»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Non è scontato, ma c’è una possibilità che siail partner di Chiesa stasera in. A poche ore dal derby d’Italia il giornalista, su Sky Sport, dà uno sguardo alle scelte di. OPZIONE IN CRESCITA – Nelle ultime ore sta emergendo una novità di formazione per Massimiliano. Secondo Paoloci può stare: «Lacercherà di fare qual. Leggo che Dusanè favorito per il ruolo di attaccante con Federico Chiesa, questochee spostare il baricentro più avanti. Credo che almeno nel primo tempo ci sarà unache proverà a giocarsela alla pari con ...