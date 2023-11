Condò | «Juventus-Inter? Ora Milan e Napoli sperano una cosa»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Meno di ventiquattro ore ae ora ci sono anche i risultati delle prime due inseguitrici,entrambe vittoriose., nel post partita del match del Meazza su Sky Sport, valuta i riflessi dei due successi. LA REAZIONE – Paolosegnalasignifichi peraver vinto in questo sabato di Serie A, alla vigilia di: «Oggi contava soltanto il risultato, per via delle molte assenze. Questa è una giornata chiave, perché si affrontano le due squadre in fuga e c’erano due spareggi alle loro spalle, Atalanta--Fiorentina. Ile ilhanno dato due risposte che ...